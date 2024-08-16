Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Tahun Jokowi Dihantam Perang Dagang, Covid-19 hingga Krisis

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:55 WIB
10 Tahun Jokowi Dihantam Perang Dagang, Covid-19 hingga Krisis
Presiden Jokowi Sampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan. (Foto :Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki masa terakhir kepemimpinannya sebagai Kepala Negara. Dalam 10 tahun, banyak tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perang dagang, Covid-19 hingga ancaman krisis.

Jokowi pun bersyukur tantangan-tantangan tersebut bisa dilewati satu per satu mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.

"Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan," ujarnya dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Jokowi mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.

"Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," ujarnya. 

