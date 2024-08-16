Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Disinggung Jokowi di RAPBN 2025

JAKARTA – Anggaran makan bergizi gratis tidak disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan. Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Jokowi hanya menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Jokowi mengatakan program Makan Bergizi Gratis, yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak.

Sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, program ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

“Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).