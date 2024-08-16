Cara Daftar CPNS 2024 di https://sscasn.bkn.go.id

, Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |21:02 WIB

JAKARTA – Cara daftar CPNS 2024 di https://sscasn.bkn.go.id. Seleksi CPNS 2024 dibuka 20 Agustus 2024.

Sebelum mendaftar CPNS 2024, calon peserta harus membuat akun di SSCASN. Berikut adalah cara-cara untuk membuat akun di SSCASN:

1. Kunjungi laman SSCASN yang diakses melalui situs https://training-daftar-sscasn.bkn.go.id/akun

2. Isi identitas diri seperti NIK, Nomor KK, Tempat Tanggal Lahir, dll

3. Masukkan kode captcha dan klik lanjutkan

4. Setelah itu pilih ‘Proses Pendaftaran Akun’

5. Tunggu sampai informasi konfirmasi muncul.

Setelah akun berhasil dibuat, pendaftar dapat mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS.

Peserta seleksi CPNS 2024 disarankan untuk terus memantau situs resmi BKN dan portal SSCASN agar mendapatkan informasi terbaru.