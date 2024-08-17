Asuransi AMORA Hadir dengan 4 Manfaat Utama untuk Perlindungan Keluarga

Memiliki keluarga adalah anugerah terbesar. Namun, di balik kebahagiaan itu, terdapat tanggung jawab besar untuk melindungi mereka. Perencanaan keuangan yang matang, termasuk memiliki asuransi yang tepat, adalah langkah penting untuk memastikan masa depan keluarga lebih cerah.

Asuransi AMORA: Pelindung Sejati Keluarga Indonesia

Di tengah maraknya berbagai produk asuransi, Asuransi AMORA hadir sebagai solusi perlindungan yang lengkap untuk keluarga Indonesia. Dengan empat manfaat utama yang ditawarkan, Asuransi AMORA yang bekerja sama dengan BRI Life, memberikan rasa aman dan ketenangan bagi Anda dan keluarga tercinta. Berikut empat manfaat dari Asuransi AMORA:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika nasabah meninggal dunia selama masa berlaku polis, ahli waris akan menerima santunan sebesar 100% dari uang pertanggungan yang telah disepakati. Selain itu, setiap 5 tahun terdapat penambahan kenaikan uang pertanggungan dengan skema peningkatan 20% setiap 5 tahun dengan maksimal 100%.