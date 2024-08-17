Sederet Promo BRI 17 Agustus yang Sayang untuk Dilewatkan!

Jakarta-17 Agustus adalah hari kemerdekaan bagi seluruh warga negara Indonesia.Setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik untuk merayakan hari bersejarah ini. Mulai dari upacara bendera, perlombaan tradisional, hingga berburu promo spesial yang hanya tersedia pada hari kemerdekaan.



Bagi Anda yang gemar berburu promo, tahun ini BRI menghadirkan berbagai penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan. Tidak hanya memberikan diskon besar-besaran, BRI juga menawarkan cashback yang tentunya akan membuat hari kemerdekaan makin seru. Apa saja?



Promo BRI 17 Agustus 2024

Meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dengan berbagai promo menarik dari BRI! Berikut beberapa promo pilihan yang bisa dinikmati nasabah BRI dengan menggunakan BRImo, Debit BRI dan Kartu Kredit BRI.

1. Promo Kuliner: Makan-makan Sekeluarga Jadi Hemat

Kopi Kenangan: Seruput kopi favorit Anda dengan cashback 45 persen di Kopi Kenangan. Cukup belanja minimal Rp 45 ribu menggunakan BRImo di EDC BRI, dan cashback langsung masuk ke akun Anda. Promo ini berlaku dari 16 hingga 18 Agustus 2024.