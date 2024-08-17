Hadiah HUT ke-79 RI: IHSG Sepekan Cetak Rekor Tertinggi di Level 7.436

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cetak rekor tertinggi dan menjadi kado special di Perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia hari ini. IHSG tembus ke level 7.436.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpun sejumlah data perdagangan selama sepekan pada periode 12-16 Agustus 2024.

Rapor perdagangan selama lima hari bursa diwarnai sejumlah rekor tertinggi mulai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga kapitalisasi pasar.

IHSG mencatatkan rekor penutupan tertinggi di 7.436,039, dengan level all time high (ATH) di 7.460,38.

“Rekor IHSG sebelumnya yaitu pada 14 Maret 2024 sebesar 7.433,315,” kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, Sabtu (17/8/2024).

Selain itu, kapitalisasi pasar saham juga mencapai rekor Rp12.601 triliun dengan rekor sebelumnya pada 12 Juli 2024 sebesar Rp12.478 triliun.

Selama sepekan juga terdapat pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tercatat pada Senin (12/8).

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa justru melandai sebesar 3,33 persen menjadi Rp9,32 triliun dari Rp9,64 triliun pada pekan sebelumnya.

Peningkatan turut dialami oleh rata-rata frekuensi transaksi harian bursa selama sepekan sebesar 3,53 persen menjadi 1,02 juta kali transaksi dari 981 ribu kali transaksi pada pekan lalu.

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 4,54 persen menjadi 16,73 miliar lembar saham dari 16,00 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya