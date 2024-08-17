Advertisement
HOT ISSUE

Jokowi: Kartu Sakti Habiskan Anggaran Negara hingga Rp759 Triliun

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |08:07 WIB
Jokowi: Kartu Sakti Habiskan Anggaran Negara hingga Rp759 Triliun
Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan bahwa Kartu sakti telah habiskan anggaran negara hingga Rp759 triliun.

Penggunaanya untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Prakerja hingga Program Keluarga harapan.

Presiden Jokowi menyiapkan Kartu Indonesia Sehat dalam upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah. Hal ini memberi manfaat luas bagi masyarakat.

"Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Jokowi, di Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI 2024.

Kemudian anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan Rp113 triliun untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

