HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Siapkan Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun di 2025, Ini Rinciannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |15:03 WIB
Jokowi Siapkan Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Presiden Jokowi pada Nota Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun pada RABPN 2025. Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,” ujar Jokowi dalam pidatonya perihal RRU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
