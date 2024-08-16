Transfer Daerah Dialokasikan Rp919,9 Triliun pada RAPBN 2025

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

“Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah,” ujarnya pada Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.