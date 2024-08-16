Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%

JAKARTA - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya saat Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).

“Serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7–8%.