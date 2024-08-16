Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:32 WIB
Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%
Presiden Jokowi pada Nota Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya saat Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).

“Serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7–8%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162638/prabowo-GIkr_large.jpg
Mengenal Nota Keuangan, Dokumen Penting yang Akan Dibacakan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050146/berikut-hasil-kerja-jokowi-selama-10-tahun-dari-infrastruktur-hingga-apbn-MUjD2AA4Zg.jpg
Berikut Hasil Kerja Jokowi Selama 10 Tahun, dari Infrastruktur hingga APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050127/jokowi-siapkan-belanja-negara-tembus-rp3-613-1-triliun-di-2025-ini-rinciannya-0vajjsDjnT.jpg
Jokowi Siapkan Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050117/transfer-daerah-dialokasikan-rp919-9-triliun-pada-rapbn-2025-dLhWhPLeuE.jpg
Transfer Daerah Dialokasikan Rp919,9 Triliun pada RAPBN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050090/jokowi-target-pendapatan-negara-rp2-996-9-triliun-dalam-rapbn-2025-NBi4mOTAll.jpg
Jokowi Target Pendapatan Negara Rp2.996,9 Triliun dalam RAPBN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050017/digitalisasi-jokowi-ingin-lahirkan-entrepreneur-muda-berkualitas-QtFyeCUYIr.jpg
Digitalisasi, Jokowi Ingin Lahirkan Entrepreneur Muda Berkualitas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement