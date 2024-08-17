Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker: PHK Jalan Terakhir Perusahaan Pertahankan Usahanya

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |03:13 WIB
Menaker: PHK Jalan Terakhir Perusahaan Pertahankan Usahanya
Menaker Ida Soal Banyaknya PHK. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menjadi jalan paling akhir yang ditempuh perusahaan untuk mempertahankan usahanya.

Kementeriannya juga telah mewanti-wanti dan membuka ruang mediasi bagi perusahaan dan pekerja yang dalam kondisi kesulitan untuk mencapai kesepakatan.

“Jika pun tidak bisa menghindarkan dari PHK, maka Jaminan Kehilangan Pekerjaan harus diberikan. Hak mereka, hak yang menjadi hak mereka harus diberikan. Kemudian kesempatan kerja baru harus dibuka yang seluas-luasnya,” jelasnya ketika ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ida memastikan, apabila PHK tak bisa terhindar maka Jaminan Kehilangan Pekerjaan harus diberikan. Selain itu, hak-hak yang harus diterima pekerja pun harus dipenuhi sesuai aturan berlaku.

“Upaya untuk membangun kesepahaman antar pekerja dengan pengusaha harus dilakukan,” tegasnya

