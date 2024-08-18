6 Fakta IHSG Cetak Rekor hingga Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp12.560 Triliun di Minggu Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan ini mencetak rekor tertinggi. IHSG tembus ke level 7.436.

Okezone pun merangkum capaian IHG dan data perdagangan selama sepekan pada periode 12-16 Agustus 2024. Berikut fakta-fakta menariknya:

1. IHSG Berakhir Hijau

IHSG selama sepekan turut mengalami peningkatan sebesar 2,41 persen pada level 7.432,090 dari 7.256,996 pada penutupan pekan sebelumnya.

2. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH)

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa justru melandai sebesar 3,33 persen menjadi Rp9,32 triliun dari Rp9,64 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Rata-Rata Frekuensi Harian

Peningkatan turut dialami oleh rata-rata frekuensi transaksi harian bursa selama sepekan sebesar 3,53 persen menjadi 1,02 juta kali transaksi dari 981 ribu kali transaksi pada pekan lalu

4. Rata-Rata Volume Transaksi Harian

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 4,54 persen menjadi 16,73 miliar lembar saham dari 16,00 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya