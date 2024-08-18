Konglomerat Ramai-Ramai Serbu IKN

JAKARTA - Sejumlah konglomerat papan atas terlihat menghadiri perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini.

Nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, hingga Sugianto Kusuma alias Aguan tampak hadir di acara tersebut.

Para konglomerat ini duduk di barisan terdepan di tribun tamu undangan, diikuti oleh sejumlah pejabat penting dan petinggi militer dari Polri dan TNI. Mengenakan pakaian batik, mereka terlihat berbincang santai dan sesekali tertawa bersama.

Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap perayaan kemerdekaan, tetapi juga menegaskan keterlibatan mereka dalam konsorsium pembangunan IKN.

(Feby Novalius)