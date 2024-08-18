Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konglomerat Ramai-Ramai Serbu IKN

Muhammad Rizky , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:45 WIB
Konglomerat Ramai-Ramai Serbu IKN
Konglomerat Indonesia di IKN. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah konglomerat papan atas terlihat menghadiri perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini.

Nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, hingga Sugianto Kusuma alias Aguan tampak hadir di acara tersebut.

Para konglomerat ini duduk di barisan terdepan di tribun tamu undangan, diikuti oleh sejumlah pejabat penting dan petinggi militer dari Polri dan TNI. Mengenakan pakaian batik, mereka terlihat berbincang santai dan sesekali tertawa bersama.

Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap perayaan kemerdekaan, tetapi juga menegaskan keterlibatan mereka dalam konsorsium pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya: Orang Terkaya RI, Aguan hingga Boy Thohir Ikut Upacara Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement