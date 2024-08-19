Bahlil Sentil Freeport: Lambat Siapkan Syarat Perpanjangan Kontrak

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Freeport Indonesia (PTFI) lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi dengan Menteri BUMN. Padahal dikatakannya, perpanjangan kontrak PTFI sudah hampir selesai.

"(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya freeport juga ya," jelasnya usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab), Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Bahlil telah mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Demikian diungkapkannya kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Keputusan ini diambilnya mengingat kontrak perusahaan tambang dengan kode saham PTFI itu berakhir pada 2041.

BACA JUGA: Freeport Indonesia Setor Rp41 Triliun untuk Penerimaan Negara

"Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan IUPK karena 2041 (kontrak) selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya?," terangnya dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Kamis (11/7/2024) lalu.