Mau Dagangan Laris Manis? Simak Tips Live Shopping Ini

JAKARTA - Tokopedia dan ShopTokopedia terus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Lewat pemanfaatan teknologi, khususnya melalui fitur live shopping yang tersedia di platform ShopTokopedia di aplikasi TikTok, kedua platform e-commerce ini berupaya mendorong pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka serta bersama-sama berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Live shopping kini menjadi tren belanja online yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Menurut riset bertajuk Indonesia E-commerce Trends 2023 yang menyoroti perilaku konsumen pada semester II 2023, sebanyak 87% masyarakat telah menonton live shopping dan 77% dari mereka melakukan transaksi melalui fitur tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa live shopping tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga alat yang efektif untuk mendorong konversi penjualan.

Dampak Signifikan Live Shopping di ShopTokopedia

Dalam rangka memperkuat pemanfaatan fitur live shopping ini, Tokopedia dan ShopTokopedia menggelar acara Media Workshop bertema "Kupas Tuntas Kiat Live Shopping yang Seru" pada Senin, 19 Agustus 2024.