Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mau Dagangan Laris Manis? Simak Tips Live Shopping Ini

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:14 WIB
Mau Dagangan Laris Manis? Simak Tips Live Shopping Ini
Dagang Online Laris Manis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tokopedia dan ShopTokopedia terus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Lewat pemanfaatan teknologi, khususnya melalui fitur live shopping yang tersedia di platform ShopTokopedia di aplikasi TikTok, kedua platform e-commerce ini berupaya mendorong pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka serta bersama-sama berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Live shopping kini menjadi tren belanja online yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Menurut riset bertajuk Indonesia E-commerce Trends 2023 yang menyoroti perilaku konsumen pada semester II 2023, sebanyak 87% masyarakat telah menonton live shopping dan 77% dari mereka melakukan transaksi melalui fitur tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa live shopping tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga alat yang efektif untuk mendorong konversi penjualan.

Dampak Signifikan Live Shopping di ShopTokopedia

Dalam rangka memperkuat pemanfaatan fitur live shopping ini, Tokopedia dan ShopTokopedia menggelar acara Media Workshop bertema "Kupas Tuntas Kiat Live Shopping yang Seru" pada Senin, 19 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157428/mendag-yTDA_large.png
Waspada! Toko Online Dibanjiri HP Palsu, Beredar sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157423/mendag-9oWp_large.jpg
5.100 HP Palsu Senilai Rp17,6 Miliar Disita, Ini Daftar Mereknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113469/pinjol-JtMU_large.jpg
Kepala BPKN Curhat Pegawai Honorer Kerja 20 Tahun Harus Utang ke Pinjol demi Bertahan Hidup Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104991/digitalisasi-0NXj_large.jpg
RI Siap Terapkan Sistem Ekspor-Perdagangan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077157/sertijab-mendag-budi-santoso-resmi-gantikan-zulhas-QOBq5KeWtZ.jpg
Sertijab, Mendag Budi Santoso Resmi Gantikan Zulhas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement