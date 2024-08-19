Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bakauheni Harbour City Bakal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:59 WIB
Bakauheni Harbour City Bakal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Bakauheni Harbour City (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakauheni Harbour City (BHC) diyakini menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Lampung.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), BHC bertujuan mengubah kawasan Pelabuhan Bakauheni menjadi destinasi wisata terintegrasi dan pusat ekonomi baru yang akan memacu perkembangan wilayah tersebut.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin, menyampaikan bahwa BHC akan memanfaatkan posisi strategis Pelabuhan Bakauheni sebagai gerbang utama antara Pulau Jawa dan Sumatera.

"BHC dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan, memperkuat konektivitas pariwisata domestik, dan meningkatkan kunjungan wisatawan," ujar Shelvy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Proyek ini tidak hanya mengusung konsep pengembangan pariwisata semata, tetapi juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya. Dengan integrasi yang matang antara sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan, BHC diproyeksikan dapat memberikan multiplier effect yang kuat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong peningkatan investasi lokal maupun internasional.

Telusuri berita finance lainnya
