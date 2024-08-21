Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Industri Hulu Migas Berjalan, Tingkatkan Produksi Energi Nasional

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:25 WIB
Proyek Industri Hulu Migas Berjalan, Tingkatkan Produksi Energi Nasional
Industri Migas di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi industri hulu migas semakin kompleks. Oleh karena itu, rantai suplai yang efisien dan terintegrasi harus diperkuat.

"SKK Migas berkepentingan memastikan bahwa proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi energi nasional,” katanya, Rabu (21/8/2024).

Rantai suplai industri hulu migas memang harus terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional, yang bermuara pada ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, melalui Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang melibatkan para pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk menjawab tantangan industri hulu migas yang semakin kompleks.

"Selain memperkuat rantai suplai, lewat gelaran ini, diharapkan juga dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di hulu migas," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement