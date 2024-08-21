Proyek Industri Hulu Migas Berjalan, Tingkatkan Produksi Energi Nasional

JAKARTA - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi industri hulu migas semakin kompleks. Oleh karena itu, rantai suplai yang efisien dan terintegrasi harus diperkuat.

"SKK Migas berkepentingan memastikan bahwa proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi energi nasional,” katanya, Rabu (21/8/2024).

Rantai suplai industri hulu migas memang harus terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional, yang bermuara pada ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, melalui Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang melibatkan para pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk menjawab tantangan industri hulu migas yang semakin kompleks.

"Selain memperkuat rantai suplai, lewat gelaran ini, diharapkan juga dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di hulu migas," katanya.