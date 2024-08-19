Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berlatar Belakang Pengusaha, PR Bahlil Bereskan Migas dan Rosan soal Investasi

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:49 WIB
Berlatar Belakang Pengusaha, PR Bahlil Bereskan Migas dan Rosan soal Investasi
Bahlil dan Rosan punya PR di sektor investasi (Foto: Hipmi)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menunjuk dua pengusaha yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari yakin, baik Bahlil Lahadalia maupun Rosan Perkasa Roeslani bisa langsung ngegas pimpin kementeriannya masing-masing.

"Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang masih mempercayai kader Hipmi masuk di kabinet. Kedua, saya ucapkan selamat untuk Bang Bahlil dan Bang Rosan untuk jabatan barunya," ujar Akbar, Senin (19/8/2024).

Akbar yang mengikuti proses sertijab Menteri ESDM mencatat ada tiga hal yang akan dilakukan Bahlil. Pertama, mengerek lifting minyak. Kedua, hilirisasi hilirisasi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dan ketiga, perbaikan di sektor mineral dan batubara (minerba).

"Saya kira dengan pengalaman Bang Bahlil sebagai pengusaha dan menteri investasi, tiga hal itu bisa terwujud. Lagi pula ketiganya memang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara," tutur Akbar.

Ia mengatakan, jika lifting minyak berhasil digenjot, hilirisasi LPG terlaksana, dan sektor minerba sukses diperbaiki, Indonesia akan mendapat berkahnya. Di antaranya, penerimaan negara meningkat, dan subsidi energi bisa dialihkan untuk sektor produktif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Halaman:
1 2
