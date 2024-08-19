Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Investasi Rp1.650 Triliun Bisa Tercapai? Begini Kata Rosan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:09 WIB
Target Investasi Rp1.650 Triliun Bisa Tercapai? Begini Kata Rosan
Rosan Roeslani Jadi Menteri Investasi Gantikan Bahlil Lahadalia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani optimistis mampu menarik investasi hingga Rp1.650 triliun hingga akhir 2024. Hal ini seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo kepada Bahlil Lahadalia sebelumnya.

"InsyaAllah saya selalu optimis (capai target Rp1.650 triliun), apalagi tim pak Bahlil ini sudah bekerja sangat baik, sangat solid, saya selalu didampingi, saya yakin akan tercapai," kata Rosan usai acara Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (19/8/2024).

Rosan menjelaskan salah satu strategi yang akan dilancarkan adalah dengan mempercepat proses administrasi dari pengajuan minat investasi yang disampaikan para pelaku usaha ke Kementerian Investasi sebelumnya.

"Kita akan mempercepat administrasi itu agar target pada akhir tahun ini bisa tercapai secara keseluruhan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM yang juga mantan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan hingga semester I 2024 realisasi investasi Rp829,9 triliun atau setara 50,3% dari target Presiden Jokowi Rp1.650 triliun.

1 2
