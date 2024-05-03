Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus Pengusaha Jadikan Jakarta Pusat Bisnis Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:56 WIB
Jurus Pengusaha Jadikan Jakarta Pusat Bisnis Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Jurus Hipmi jadikan Jakarta pusat bisnis (Foto: Hipmi)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti status Jakarta yang tak tidak akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) lagi.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Sona Maesana, mengatakan, dalam konteks perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara, disoroti pentingnya peran Hipmi Jaya dalam menyusun Jakarta menjadi pusat perekonomian dan bisnis yang kuat.

"Hipmi Jaya diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di ibu kota," ujarnya, Jumat (3/5/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051422/berlatar-belakang-pengusaha-pr-bahlil-bereskan-migas-dan-rosan-soal-investasi-86vPiylRt3.jpg
Berlatar Belakang Pengusaha, PR Bahlil Bereskan Migas dan Rosan soal Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048997/pelaku-kdrt-armor-toreador-disebut-anggota-hipmi-ini-faktanya-1gq1mUZzEC.jpg
Pelaku KDRT Armor Toreador Disebut Anggota Hipmi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019852/10-juni-hari-kewirausahaan-ketua-hipmi-presiden-jokowi-sangat-perhatikan-dunia-usaha-0mHgjJMPtU.jpg
10 Juni Hari Kewirausahaan, Ketua Hipmi: Presiden Jokowi Sangat Perhatikan Dunia Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019787/kado-ultah-hipmi-jokowi-tetapkan-10-juni-hari-kewirausahaan-nasional-bAYkJfKjPL.jpg
Kado Ultah Hipmi, Jokowi Tetapkan 10 Juni Hari Kewirausahaan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/320/2925223/mnc-guna-usaha-beri-dukungan-pembiayaan-ke-pengusaha-muda-qxxZbDijto.png
MNC Guna Usaha Beri Dukungan Pembiayaan ke Pengusaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/320/2874560/jebolan-hipmi-banyak-jadi-menteri-berikut-orang-orangnya-xM6GtJ6tjF.jpg
Jebolan Hipmi Banyak Jadi Menteri, Berikut Orang-orangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement