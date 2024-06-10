10 Juni Hari Kewirausahaan, Ketua Hipmi: Presiden Jokowi Sangat Perhatikan Dunia Usaha

JAKARTA — Presiden Jokowi menetapkan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai hari kewirausahaan nasional. Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan mengungkapkan rasa syukurnya atas penetapan HUT Hipmi sebagai hari kewirausahaan nasional oleh Presiden Joko Widodo.

"Bapak presiden membawa kado yang sangat indah yaitu tanggal 10 Juni insyaallah akan ditetapkan sebagai hari kewirausahaan," ujar Akbar pada HUT Hipmi ke-52 di Fairmont, Senin (10/6/2024).

Akbar juga mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, dunia kewirausahaan mengalami peningkatan yang sangat siginfikan.

"Kami tahu bahwa bapak presiden sangat memperhatikan dunia usaha karena sejak bapak dilantik hingga sekarang dunia kewirausahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Rasio pertumbuhan dari 1,8% menjadi 3,8%," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Akbar menegaskan bahwa HIPMI memberi dukungan penuh terhadap IKN karena menurutnya IKN adalah wujud nyata dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan dan percepatan Ibu Kota Negara (IKN) karena IKN adalah wujud transformasi ekonomi nasional dan simbol pemerataan pembangunan Indonesia," kata Akbar.