Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Juni Hari Kewirausahaan, Ketua Hipmi: Presiden Jokowi Sangat Perhatikan Dunia Usaha

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |20:15 WIB
10 Juni Hari Kewirausahaan, Ketua Hipmi: Presiden Jokowi Sangat Perhatikan Dunia Usaha
Hut Hipmi 10 Juni ditetapkan sebagai hari kewirausahaan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi menetapkan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai hari kewirausahaan nasional. Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan mengungkapkan rasa syukurnya atas penetapan HUT Hipmi sebagai hari kewirausahaan nasional oleh Presiden Joko Widodo.

"Bapak presiden membawa kado yang sangat indah yaitu tanggal 10 Juni insyaallah akan ditetapkan sebagai hari kewirausahaan," ujar Akbar pada HUT Hipmi ke-52 di Fairmont, Senin (10/6/2024).

Akbar juga mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, dunia kewirausahaan mengalami peningkatan yang sangat siginfikan.

"Kami tahu bahwa bapak presiden sangat memperhatikan dunia usaha karena sejak bapak dilantik hingga sekarang dunia kewirausahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Rasio pertumbuhan dari 1,8% menjadi 3,8%," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Akbar menegaskan bahwa HIPMI memberi dukungan penuh terhadap IKN karena menurutnya IKN adalah wujud nyata dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan dan percepatan Ibu Kota Negara (IKN) karena IKN adalah wujud transformasi ekonomi nasional dan simbol pemerataan pembangunan Indonesia," kata Akbar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051422/berlatar-belakang-pengusaha-pr-bahlil-bereskan-migas-dan-rosan-soal-investasi-86vPiylRt3.jpg
Berlatar Belakang Pengusaha, PR Bahlil Bereskan Migas dan Rosan soal Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048997/pelaku-kdrt-armor-toreador-disebut-anggota-hipmi-ini-faktanya-1gq1mUZzEC.jpg
Pelaku KDRT Armor Toreador Disebut Anggota Hipmi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019787/kado-ultah-hipmi-jokowi-tetapkan-10-juni-hari-kewirausahaan-nasional-bAYkJfKjPL.jpg
Kado Ultah Hipmi, Jokowi Tetapkan 10 Juni Hari Kewirausahaan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negara-EdsTsD3Gcp.jpg
Jurus Pengusaha Jadikan Jakarta Pusat Bisnis Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/320/2925223/mnc-guna-usaha-beri-dukungan-pembiayaan-ke-pengusaha-muda-qxxZbDijto.png
MNC Guna Usaha Beri Dukungan Pembiayaan ke Pengusaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/320/2874560/jebolan-hipmi-banyak-jadi-menteri-berikut-orang-orangnya-xM6GtJ6tjF.jpg
Jebolan Hipmi Banyak Jadi Menteri, Berikut Orang-orangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement