HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pekerjaan Salim Nauderer, Pria yang Diduga Selingkuh dengan Azizah Salsha

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |05:13 WIB
Ini Pekerjaan Salim Nauderer, Pria yang Diduga Selingkuh dengan Azizah Salsha
Ini Pekerjaan Salim Nauderer yang Diduga Selingkuh dengan Azizah Salsha. (foto: okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Salim Nauderer menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah dikaitkan dengan isu perselingkuhan yang melibatkan Azizah Salsha, istri dari Pratama Arhan. Dugaan perselingkuhan ini menjadi bahan diskusi yang ramai di kalangan netizen, yang semakin penasaran mengenai siapa sebenarnya Salim Nauderer dan apa profesinya.

Salim Nauderer adalah pria kelahiran Lombok pada 15 Desember 1994, dengan latar belakang keturunan Indonesia-Jerman. Ibunya, Christine Sakinah Nauderer, adalah keturunan Jerman, sementara ayahnya berasal dari Lombok Timur. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan budaya, yang tercermin dalam kehidupannya.

Salim dikenal sebagai seorang pebisnis yang meneruskan usaha keluarganya di bidang penginapan dan restoran yang berlokasi di Gili Trawangan, Lombok. Selain itu, ia juga terjun ke dunia bisnis online, menjalankan usaha jual beli yang semakin berkembang.

Selain aktif di dunia bisnis, Salim Nauderer juga pernah menjajal karir di dunia hiburan. Ia sempat membintangi beberapa film seperti My Generation (2017) dan Matt n Mou (2019), yang menunjukkan bakatnya di bidang seni peran. Di luar pekerjaannya, Salim adalah sosok yang aktif di media sosial, sering berbagi tentang kesehariannya dan hobi berselancar di Instagram.

Sebuah dugaan mengejutkan terkait Salim Nauderer baru-baru ini muncul. Rachel Vennya, yang diduga mantan kekasih Salim, dikabarkan telah mengungkap perselingkuhan Salim dengan Azizah Salsha. Kabar ini mencuat setelah sebuah tangkapan layar percakapan Rachel dengan seorang teman beredar di platform X (dulu dikenal sebagai Twitter). Dalam percakapan tersebut, Rachel menyebut bahwa Pratama Arhan, suami sah dari Azizah Salsha, adalah orang yang pertama kali memberi tahu tentang dugaan perselingkuhan ini.

Halaman:
1 2
