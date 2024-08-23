Harga Emas Antam Turun Tajam, Segram Dibanderol Rp1.398.000/Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) turun tajam pada perdagangan Jumat (23/8/2024). Harga emas turun Rp12.000 ke harga Rp1.398.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan turun Rp14.000 ke level Rp1.246.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.