Segini Gaji Bek Timnas Indonesia Justin Hubner di Klub Inggris Wolverhampton Wanderers

Apalagi dia menjadi pilar penting kesuksesan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Untuk itu beberapa penasaran mengenai gaji serta penghasilannya sebagai pemain sepak bola.

Ternyata segini gaji bek Timnas Indonesia Justin Hubner di Klub Inggris Wolverhampton Wanderers cukup tinggi. Diperkirakan dirinya, memiliki nilai pasaran mencapai Rp4 miliar lebih dalam satu musim.

Sehingga, diperkirakan gajinya juga hampir Rp5 miliar lebih dari pemain bola atau iklan serta endorst di media sosial.

Sementara itu, Justin Hubner sendiri lahir di Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003. Berposisi sebagai bek tengah, Hubner mengawali karier dengan menimba ilmu di VV TGG dan Willem II. Ia kemudian bergabung dengan akademi Brabant United Youth.

Pada 2017, Justin Huber kemudian pindah ke klub Den Bosch Youth. Selama di klub tersebut, bakatnya mulai tercium hingga pada 2020 memutuskan untuk pindah ke Wolverhampton Wanderers untuk bermain di tim U-21.

Selama di tim Wolves U-21, Hubner menampilkan permainan luar biasa seperti seorang Sergio Ramos ketika di Real Madrid. Ia juga sempat menjadi seorang kapten seperti idolanya dahulu.