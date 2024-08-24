Advertisement
SMART MONEY

Ini Deretan Kasus Berat yang Pernah Ditangani Otto Hasibuan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |12:35 WIB
Ini Deretan Kasus Berat yang Pernah Ditangani Otto Hasibuan
Ini kasus berat yang ditangani Otto Hasibuan (Foto:Okezone)
JAKARTA- Ini deretan kasus berat yang pernah ditangani Otto Hasibuan menarik untuk dikulik. Dia salah satu pengacara terkemuka di Indonesia dengan kasus yang ditanganinya.

Serta dikenal tidak hanya karena keberhasilannya dalam menangani kasus-kasus besar, tetapi juga sebagai salah satu pengacara terkaya di tanah air. Bahkan memiliki beberapa kekayaan cukup besar.

Berikut ini deretan kasus berat yang pernah ditangani Otto Hasibuan menarik untuk dikulik:

1. Kasus Jessica Wongso

Otto Hasibuan, pengacara yang dikenal luas karena membela Jessica Wongso, menjadi sorotan. Sejak 2016, Otto Hasibuan telah menjalankan perannya sebagai kuasa hukum Wongso, yang akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat dari penjara.

Halaman:
1 2 3
