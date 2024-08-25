Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Lulusan Paket C Bisa Daftar CPNS 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |03:05 WIB
Syarat Lulusan Paket C Bisa Daftar CPNS 2024
Apakah lulusan paket C bisa daftar CPNS (Foto: Okezone)
JAKARTA – Lulusan Paket C kini memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Meski begitu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti seleksi tersebut.

Program Paket C merupakan pendidikan non-formal yang setara dengan SMA/SMK, dirancang untuk mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal namun tetap ingin mendapatkan ijazah setara SMA.

Dalam konteks pendaftaran CPNS, ijazah Paket C diakui setara dengan ijazah SMA/SMK, sehingga lulusan Paket C dapat memenuhi syarat dasar untuk mendaftar.

Namun, lulusan Paket C harus memastikan bahwa ijazah mereka diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah. Akreditasi lembaga menjadi syarat penting agar ijazah tersebut dapat diterima dalam proses pendaftaran CPNS.

Selain itu, perlu diingat bahwa beberapa instansi pemerintah mungkin memiliki persyaratan khusus terkait jurusan atau spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi calon pendaftar untuk memeriksa pengumuman lowongan CPNS secara teliti sesuai dengan instansi yang diminati.

Halaman:
1 2
