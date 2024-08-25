Harga Pangan Naik, Bawang Merah Jadi Rp25.900 per Kg

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah naik menjadi Rp25.900 per kilogram (kg), per Minggu (25/8/2024).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dilansir pukul 09.00 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional rata-rata naik tipis seperti beras premium terpantau naik 0,84 persen atau Rp130 menjadi Rp15.670 per kg.

Kemudian, harga beras medium juga naik tipis 0,74 persen atau Rp100 menjadi Rp13.690 per kg; begitu pun beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog naik tipis 0,24 persen atau Rp30 menjadi Rp12.610 per kg.

Sama halnya, harga komoditas bawang merah juga naik 2,90 persen atau Rp730 menjadi Rp25.900 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 0,63 persen atau Rp250 menjadi Rp39.970 per kg.

Sedangkan harga komoditas cabai merah keriting turun hingga 2,65 persen atau Rp1.150 menjadi Rp42.180 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun hingga 2,67 persen atau Rp1.500 menjadi Rp54.710 per kg.

Sedangkan harga daging sapi murni terpantau naik tipis 0,15 persen atau Rp200 menjadi Rp135.230 per kg; namun komoditas daging ayam ras turun 1,46 persen atau Rp510 menjadi Rp34.430 per kg; berbeda dengan telur ayam ras naik 1,16 persen atau Rp330 menjadi Rp28.830 per kg.