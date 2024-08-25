Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alarm Bahaya Kekeringan Panjang! Petani Kesulitan Air Bisa Lapor ke Sini

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:57 WIB
Alarm Bahaya Kekeringan Panjang! Petani Kesulitan Air Bisa Lapor ke Sini
Petani Dapat Pompa Air (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) membuka kontak darurat atau hotline pengaduan pompa bagi para petani yang kesulitan air akibat kekeringan panjang yang melanda seluruh Indonesia. Pengaduan ini merupakan respon cepat pemerintah dalam membantu petani agar tidak gagal panen.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa layanan kontak pengaduan tersebut bisa dihubungi setiap saat yang dibuka selama 24 jam.

Selanjutnya Arief menjelaskan setiap pengaduan yang diterima akan diverifikasi dan segera diberikan bantuan apabila telah sesuai.

"Silahkan menghubungi 085211218544 (whatsApp chat only) lalu sebutkan nama daerah, persoalan atau kondisi saat ini, luasan lahan yang terdampak kekeringan dan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi. Yang terpenting para petani sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Simluhtan," ujar Arief, Minggu (25/8/2024).

Menurut Arief, kategori pengaduan meliputi daerah sawah tadah hujan subur yang terdampak kekeringan parah, di mana terdapat sumber air namun tidak memiliki sarana irigasi seperti pompa yang memadai.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
