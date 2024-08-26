Kuasi Reorganisasi Rampung, BNBR Hapus Defisit Rp19,5 Triliun

JAKARTA - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melaporkan proses Kuasi Reorganisasi (Kuasi) selesai dilakukan setelah seluruh rangkaian dilewati dengan baik dan diselesaikan sesuai tata cara dan prosedur berlaku.

Pemegang saham BNBR menyatakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 21 Juni 2024. Sampai berakhirnya jangka waktu pemberitahuan kepada kreditur Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2024, tidak terdapat kreditur Perseroan yang melakukan sanggahan atau menyatakan keberatan terhadap rencana Perseroan terkait kuasi tersebut.

“Kini kami dapat fokus untuk menjalankan bisnis dengan catatan buku yang bersih untuk melangkah lebih baik ke depannya. BNBR terus berkomitmen memberikan nilai tambah yang optimal kepada para investor kami,” kata Direktur BNBR Roy Hendrajanto M Sakti dalam keterangan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pada 22 Agustus 2024, perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) terkait aksi korporasi ini.

Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0052501.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bakrie & Brothers Tbk.

Dengan diperolehnya Persetujuan Menkumham tersebut maka pengurangan modal Perseroan sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi Perseroan menjadi efektif.

Roy menambahkan proses Kuasi Reorganisasi yang dilakukan BNBR membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Sebab, untuk melakukan Kuasi, BNBR harus melakukan pekerjaan yang kompleks dan sangat rinci yang berujung pada penyehatan neraca Perseroan.

Dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari investor dan para pemangku kepentingan, proses Kuasi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Dia optimis, kinerja Perseroan di masa mendatang akan semakin membaik.

“Dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingannya dengan membagikan dividen bagi pemegang saham Perseroan sebagai salah satu wujud nyata komitmen kami tersebut,” kata Roy.