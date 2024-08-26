Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kuasi Reorganisasi Rampung, BNBR Hapus Defisit Rp19,5 Triliun

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:09 WIB
Kuasi Reorganisasi Rampung, BNBR Hapus Defisit Rp19,5 Triliun
BNBR Rampungkan Kuasi Reorganisasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melaporkan proses Kuasi Reorganisasi (Kuasi) selesai dilakukan setelah seluruh rangkaian dilewati dengan baik dan diselesaikan sesuai tata cara dan prosedur berlaku.

Pemegang saham BNBR menyatakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 21 Juni 2024. Sampai berakhirnya jangka waktu pemberitahuan kepada kreditur Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2024, tidak terdapat kreditur Perseroan yang melakukan sanggahan atau menyatakan keberatan terhadap rencana Perseroan terkait kuasi tersebut.

“Kini kami dapat fokus untuk menjalankan bisnis dengan catatan buku yang bersih untuk melangkah lebih baik ke depannya. BNBR terus berkomitmen memberikan nilai tambah yang optimal kepada para investor kami,” kata Direktur BNBR Roy Hendrajanto M Sakti dalam keterangan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pada 22 Agustus 2024, perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) terkait aksi korporasi ini.

Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0052501.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bakrie & Brothers Tbk.

Dengan diperolehnya Persetujuan Menkumham tersebut maka pengurangan modal Perseroan sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi Perseroan menjadi efektif.

Roy menambahkan proses Kuasi Reorganisasi yang dilakukan BNBR membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Sebab, untuk melakukan Kuasi, BNBR harus melakukan pekerjaan yang kompleks dan sangat rinci yang berujung pada penyehatan neraca Perseroan.

Dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari investor dan para pemangku kepentingan, proses Kuasi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Dia optimis, kinerja Perseroan di masa mendatang akan semakin membaik.

“Dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingannya dengan membagikan dividen bagi pemegang saham Perseroan sebagai salah satu wujud nyata komitmen kami tersebut,” kata Roy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/278/3136283/laporan_keuangan-mSWH_large.jpg
BNBR Raup Laba Bersih Rp62 Miliar pada Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/278/3131052/laporan_keuangan-9PtK_large.jpg
Emiten BNBR Kantongi Laba Rp336 Miliar Sepanjang 2024, Naik 27%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008915/minta-restu-pemegang-saham-bnbr-bakal-kuasi-reorganisasi-zE1G0A8qCM.jpg
Minta Restu Pemegang Saham, BNBR Bakal Kuasi Reorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/278/2932477/bakrie-brothers-bnbr-private-placement-rp6-3-triliun-GBpvOyniBb.jpg
Bakrie & Brothers (BNBR) Private Placement Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/278/2726875/bakrie-brothers-bnbr-bakal-bawa-anak-usaha-ipo-di-2023-wqj5qQGhk7.jpg
Bakrie & Brothers (BNBR) Bakal Bawa Anak Usaha IPO di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/28/278/2431951/bakrie-brothers-mulai-garap-proyek-kendaraan-listrik-wkWGFwd6wO.jpg
Bakrie Brothers Mulai Garap Proyek Kendaraan Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement