Pengumuman! Lowongan CPNS 2024 Pemprov DKI Jakarta, Gaji Rp15,1 Juta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA. Di mana gaji yang ditawarkan hingga Rp15,1 juta per bulan.

Dikutip laman resmi Pemprov DKI tercatat ada 4.413 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2024. Angka tersebut terdiri atas jabatan tenaga kesehatan 740 formasi dan jabatan teknis 3.673 formasi.

Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA yakni sebagai pemadam kebakaran pemula. Adapun jenjang pendidikan yang dipersilakan persamaan SLTA (paket C)/SLTA/SMA Sederajat/SMA IPA/IPS/SMK.

BACA JUGA: Daftar Kementerian yang Paling Diminati Pelamar CPNS 2024

Lowongan itu dibuka per sektor kecamatan dengan jumlah kuota berbeda-beda per sektornya.