HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Bea Cukai soal Video Viral Kaesang dan Erina Turun dari Jet Pribadi Tanpa Pemeriksaan

Muhammad Rizky , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |08:19 WIB
Respons Bea Cukai soal Video Viral Kaesang dan Erina Turun dari Jet Pribadi Tanpa Pemeriksaan
Viral video Kaesang-Erina turun dari pesawat langsung ke mobil (Foto: Media Sosial X)
A
A
A

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait video viral di media sosial Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. Dalam video yang beredar, keduanya turun dari jet pribadi dan langsung masuk ke mobil sambil membawa barang belanjaan tanpa pemeriksaan.

Dalam video tersebut, Kaesang dan Erina tampak turun dari jet pribadi jenis Gulfstream G650ER di Bandara Adi Soemarmo, Solo, dan langsung memasuki mobil Alphard. Barang belanjaan mereka dibawakan oleh seorang pria dan ikut dimasukkan ke dalam mobil.

Video ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, banyak di antaranya merasa geram karena barang-barang yang dibawa oleh Kaesang dan Erina tidak terlihat melalui jalur pemeriksaan imigrasi dan bea cukai.

