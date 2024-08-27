Sri Mulyani Samakan Ilmu Ekonomi seperti Pacaran, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan ilmu ekonomi seperti orang pacaran. Sebab sama hal nya dengan ekonomi, ada supply and demand saat pacaran.

"Pacaran itu sama kaya ilmu ekonomi, supply dan demand. Kalau kamu terlalu banyak memberi perhatian, supply jadi terlalu banyak, harga jatuh. Jadi, kalian harus tahu cara mengatur supply agar mendapatkan harga yang tepat," ujarnya saat memberikan kuliah umum pengantar mikroekonomi sekaligus kuliah perdana bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) di kampus UI, Selasa (27/8/2024).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani berbagi pandangannya tentang pentingnya mempelajari ilmu ekonomi dan bagaimana konsep ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mengajarnya dia bagikan dalam akun pribadi Sri Mulyani @smindrawati.

Dia menekankan pentingnya para mahasiswa baru untuk memulai perjalanan akademis mereka dengan menanamkan rasa bangga sekaligus tanggung jawab. "Saya harapkan mulai pada hari pertama kuliah ini, kalian tidak hanya merasa bangga tetapi juga sadar akan tanggung jawab kalian," katanya.

Menurut Sri Mulyani, belajar ekonomi tidak hanya soal mempelajari teori dari buku teks, tetapi juga tentang bagaimana membuat keputusan yang baik dan memegang teguh nilai-nilai positif yang diajarkan.

Dalam pesannya, Sri Mulyani juga mengingatkan para mahasiswa bahwa nilai-nilai baik yang mereka pegang adalah "currency" atau mata uang yang sejati dalam hidup mereka. "No matter where you are, keep those good principles close, karena itu adalah currency kalian yang tidak bisa dijualbelikan. Itu adalah mata uang kalian yang sejati," jelasnya.