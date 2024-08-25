Pengalaman Sri Mulyani Memulai Karier Mengajar di FEUI, Dibimbing Prof Sap

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbagi cerita mengenai sosok Prof Saparinah Sadli.

"Perempuan luar biasa hebat, kuat, cerdas dan mengagumkan atas kepeduliannya terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia,” ujar Sri Mulyani dam akun Instagram resminya, Jakarta, Minggu (25/8/2024):

Hal ini dikatakan Sri Mulyani saat menghadiri acara Anugerah Saparinah Sadli 2024 yang mengusung tema Kepemimpinan Perempuan Membangun Ekosistem Lansia Berdaya dan Bermartabat.

“Saya mengenal Prof Saparinah Sadli dan almarhum Prof Sadli sejak di Fakultas Ekonomi UI akhir 1980an. Beliau berdua sangat genereous dalam membagi ilmu dan pengalaman serta tidak pernah segan dalam membimbing kami-kami yang masih baru mulai kerier sebagai pengajar di FEUI,” tambahnya.