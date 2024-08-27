Adu Kekayaan Ariel Noah vs Raffi Ahmad, Siapakah yang Lebih Kaya?

JAKARTA - Adu kekayaan Ariel Noah vs Raffi Ahmad, siapakah yang lebih kaya? Hal ini dikarenakan keduanya merupakan artis dengan bayar tinggi.

Terlebih Raffi Ahmad memiliki beragam bisnis hingga bayaran presenter yang cukup mahal. Sedangkan Ariel merupakan penyanyi papan atas. Untuk itu, beberapa penasaran mengenai gajinya.

Berikut adu kekayaan Ariel Noah vs Raffi Ahmad, siapakah yang lebih kaya? Cek di sini:

- Raffi Ahmad

Raffi Ahmad sendiri merupakan salah satu selebriti paling laris di Tanah Air. Tak cuma di industri hiburan, kerajaan bisnisnya pun menjamur dari berbagai aspek.

Untuk itu harta kekayaan Raffi Ahmad diketahui bernilai sekitar USD2 juta - USD3,5 juta. Jika dikonversi ke rupiah, jumlah tersebut kurang lebih bernilai antara Rp28,9 miliar - Rp50,6 miliar.

Data tersebut didukung dengan pernyataan dari Forbes tentang daftar 50 orang terkaya Indonesia pada 7 Desember 2022 lalu. Berdasarkan daftar tersebut, nama Raffi Ahmad tidak muncul.