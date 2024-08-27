Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Forum Indonesia-Afrika 2024, Ada Potensi Kerja Sama Rp58 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |14:42 WIB
Forum Indonesia-Afrika 2024, Ada Potensi Kerja Sama Rp58 Triliun
Presiden Jokowi Rapat Indonesia Africa Forum (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Pahala Mansury menyebut ada potensi ekonomi yang cukup besar dari kerja sama antara Indonesia dan Afrika dalam Indonesia-Africa Forum (IAF) yang akan digelar di Bali pada 1–3 September 2024.

Menurutnya, dalam forum yang akan dihadiri oleh negara-negara Afrika tersebut akan terjadi perjanjian baik di sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai yang sangat fantastis, mencapai USD3,5 miliar atau setara dengan Rp58 triliun.

"Sehingga kita harapkan forum ini tidak hanya bahas kerja sama Indonesia Afrika tapi juga membahas rencana konkret, mengingat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan," katanya usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

IAF 2024 nantinya akan fokus pada bahasan kerja sama di sektor energi, kesehatan, ketahanan pangan, serta pertambangan dan prosesnya. Diharapkan kerja sama ini bisa berbuah manis bagi semua pihak, mengingat Indonesia dan Afrika sendiri memiliki kedekatan sejak Konferensi Asia-Afrika.

"Seperti diketahui juga beberapa negara besar seperti RRT itu konsumsi energinya berasal dari negara Afrika, Indonesia sendiri 20-25% impor crude oil berasal dari Afrika khususnya Nigeria. Kerja sama energi jadi fokus untuk dibangun," jelas Pahala.

Halaman:
1 2
