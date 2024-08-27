Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut Core Tax Jadi Tulang Punggung Penerimaan Negara

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:40 WIB
Sri Mulyani Sebut Core Tax Jadi Tulang Punggung Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pajak Core Tax (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, bakal menjadi tulang punggung pencapaian penerimaan negara.

"Reformasi perpajakan, termasuk pelaksanaan core tax, menjadi backbone atau tulang punggung, yang kuat bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta dikutip Antara, Selasa (27/8/2024).

Hal ini merespons saran anggota DPR RI mengenai pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif.

Dia menyebut upaya peningkatan rasio perpajakan dilaksanakan dengan terus mengimplementasikan reformasi perpajakan.

Di mana salah satu bentuk upaya tersebut adalah pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan perbaikan organisasi, tata kelola, serta infrastruktur di bidang perpajakan.

Halaman:
1 2
