HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Makan Siang Gratis Juga Sasar Ibu Hamil dan Balita

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:54 WIB
Sri Mulyani: Makan Siang Gratis Juga Sasar Ibu Hamil dan Balita
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyasar ibu hamil dan menyusui serta balita pada tahun 2025.

Hal ini menanggapi komentar Anggota DPR mengenai Program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi mengenai Program Makan Bergizi Gratis yang juga harus menyasar ibu hamil, menyusui dan balita,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta dikutip Antara Selasa (27/8/2024).

Dia berharap Program MBG dapat sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak dan pencegahan stunting.

Pencegahan stunting merupakan kebijakan prioritas pemerintah dalam bidang kesehatan. Untuk tahun depan, pemerintah mencanangkan anggaran kesehatan senilai Rp197,8 triliun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tepatnya 2013 hingga 2023, pemerintah telah menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Sri Mulyani menyebut kinerja ini perlu untuk terus diakselerasi.

1 2
