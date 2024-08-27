Feeling Bahlil Lifting Minyak 2024 Tak Capai Target

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksi target lifting minyak bumi tahun 2024 tidak akan tercapai. Adapun target lifting minyak tahun ini dipatok 635 ribu barel per hari (BOEPD).

"Feeling saya di tahun 2024, (lifting sekitar) 600 ribu tidak akan tercapai. (Karena) maksimal kita di 580 ribu BOEPD," terangnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Bahlil menilai, yang menjadi ironi yaitu kala pemerintah menyerah dengan penurunan lifting minyak yang terus terjadi. Sebab menurutnya, menyerah adalah hal yang wajar apabila memang sudah tidak ada cadangan.

Padahal menurutnya, saat ini ada sekitar 5.000 sumur yang masih bisa dioptimalkan produksinya. Oleh karena itu, pemerintah saat ini akan terus mendorong potensi lifting minyak karena masih adanya cadangan di Tanah Air.