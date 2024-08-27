Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Peta Jalan Industri Penjaminan, Begini Respons Industri

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:25 WIB
Ada Peta Jalan Industri Penjaminan, Begini Respons Industri
OJK Buat Peta Jalan Industri Penjaminan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 sebagai bagian strategi regulator untuk menumbuhkan sektor keuangan nonbank.

Menyikapi peta jalan tersebut, Jamkrindo pun melakukan kerjasama dengan 18 perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) terkait penjaminan bersama (Co-guarantee).

“MoU ini merupakan wujud dukungan kami dalam mendorong akselarasi industri penjaminan nasional. Penjaminan bersama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penjaminan industri secara keseluruhan,” ujar Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dirinya berharap dalam waktu dekat MoU Jamkrindo dengan 18 Jamkrida dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang lebih konkrit dan strategis. Penjaminan bersama ini diharapkan dapat menjadi alternatif dan solusi keterbatasan kapasitas penjaminan.

“Ke depan, kami akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan peta jalan kemitraan lebih mendetail,” ujarnya.

