IKN Ditutup hingga September 2024, Ini Alasannya

JAKARTA - Kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga September 2024 sementara ditutup oleh pemerintah.

Langkah ini diambil untuk mempercepat progres pengerjaan infrastruktur dasar yang sedang dibangun oleh pemerintah, seperti pengaspalan jalan sumbu barat, jalan sumbu timur, pembangunan anjungan pengunjung, serta area parkir.

Penutupan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyatakan bahwa pembangunan di IKN akan kembali dilanjutkan setelah peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada tahun 2024.

"Usai peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, pembangunan di IKN akan dilanjutkan kembali, di mana terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas yang sangat tinggi dan dilaksanakan bersamaan. Untuk itu, kunjungan umum ke IKN akan ditutup sementara hingga September 2024," tulis akun tersebut.

Selain itu, jalan tol Balikpapan - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yang sebelumnya dibuka secara fungsional untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79, kini juga kembali ditutup hingga seluruh pekerjaan konstruksi selesai.