PNS hingga Pejabat Pindah ke IKN, Nama-namanya Sudah Ada

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengungkapkan skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemetaan tersebut juga termasuk Kementerian dan Lembaga mana saja yang diprioritaskan, berikut nama-nama ASN yang diutamakan untuk berkantor di IKN.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemetaan skenario pemindahan ASN sudah dilakukan dalam waktu yang lama, hasil koordinasi dengan para Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga-lembaga negara yang ada.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh Kementerian/Lembaga. Nanti eselon I nya siapa, eselon II nya siapa, nama-namanya sudah ada. Ini kami sudah mapping cukup lama bersama para Sekjen Kementerian/Lembaga," jelas Azwar selepas acara ASN Talent Fest 2024, Selasa (27/8/2024).

Azwar mengungkapkan perihal jumlah Kementerian/Lembaga Negara yang pindah duluan ke IKN, akan disesuaikan dengan kesiapan tempat yang disediakan oleh Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kemarin Presiden juga berpesan, jangan terburu-buru sampai infrastruktur di IKN, sudah siap," lanjut Azwar.

Menambahi pernyataan Azwar, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan pemindahan pegawai ASN ke IKN, terus dikoordinasikan dengan KemenpanRB. Dia mengungkapkan sudah terdapat empat kantor Kementerian Koordinasi yang tengah disiapkan.

"Sekarang ini di sana (IKN) tengah disiapkan tidak hanya hunian, tetapi kantor juga harus disiapkan. Disana ada empat Kemenko, masing-masing Kemenko ada empat tower untuk menbawahi kementerian yang ada," terang Basuki.

Dia melanjutkan, setiap Kemenko yang memiliki empat tower tersebut dimaksudkan untuk memiliki kantor bersama Kementerian lain, atau yang disebut sebagai sharing office.

"Mudah-mudahan dua sampai tiga lantai itu sudah siap di bulan September, makanya bertahap. Termasuk huniannya, untuk huniannya sudah siap itu 10-12 tower untuk dihuni, full furnished," jelas Basuki.

"Nanti (ASN) yang berkeluarga atau pun yang masih jomblo bisa menghuni. Tapi yang jomblo mungkin sharing, karena satu apartemen bisa tiga kamar, luasnya 98 meter persegi," sambung Basuki.