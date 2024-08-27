Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PNS hingga Pejabat Pindah ke IKN, Nama-namanya Sudah Ada

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:34 WIB
PNS hingga Pejabat Pindah ke IKN, Nama-namanya Sudah Ada
Begini Skema Pemindahan PNS ke IKN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengungkapkan skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemetaan tersebut juga termasuk Kementerian dan Lembaga mana saja yang diprioritaskan, berikut nama-nama ASN yang diutamakan untuk berkantor di IKN.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemetaan skenario pemindahan ASN sudah dilakukan dalam waktu yang lama, hasil koordinasi dengan para Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga-lembaga negara yang ada.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh Kementerian/Lembaga. Nanti eselon I nya siapa, eselon II nya siapa, nama-namanya sudah ada. Ini kami sudah mapping cukup lama bersama para Sekjen Kementerian/Lembaga," jelas Azwar selepas acara ASN Talent Fest 2024, Selasa (27/8/2024).

Azwar mengungkapkan perihal jumlah Kementerian/Lembaga Negara yang pindah duluan ke IKN, akan disesuaikan dengan kesiapan tempat yang disediakan oleh Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kemarin Presiden juga berpesan, jangan terburu-buru sampai infrastruktur di IKN, sudah siap," lanjut Azwar.

Menambahi pernyataan Azwar, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan pemindahan pegawai ASN ke IKN, terus dikoordinasikan dengan KemenpanRB. Dia mengungkapkan sudah terdapat empat kantor Kementerian Koordinasi yang tengah disiapkan.

"Sekarang ini di sana (IKN) tengah disiapkan tidak hanya hunian, tetapi kantor juga harus disiapkan. Disana ada empat Kemenko, masing-masing Kemenko ada empat tower untuk menbawahi kementerian yang ada," terang Basuki.

Dia melanjutkan, setiap Kemenko yang memiliki empat tower tersebut dimaksudkan untuk memiliki kantor bersama Kementerian lain, atau yang disebut sebagai sharing office.

"Mudah-mudahan dua sampai tiga lantai itu sudah siap di bulan September, makanya bertahap. Termasuk huniannya, untuk huniannya sudah siap itu 10-12 tower untuk dihuni, full furnished," jelas Basuki.

"Nanti (ASN) yang berkeluarga atau pun yang masih jomblo bisa menghuni. Tapi yang jomblo mungkin sharing, karena satu apartemen bisa tiga kamar, luasnya 98 meter persegi," sambung Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement