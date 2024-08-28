Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Tambang, Sawit Jadi Primadona Ekonomi Masyarakat Belitung Timur

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |08:10 WIB
Tak Hanya Tambang, Sawit Jadi Primadona Ekonomi Masyarakat Belitung Timur
Industri kelapa sawit jadi primadona ekonomi masyarakat Belitung (Foto: MPI)
A
A
A

BELITUNG TIMURIndustri kelapa sawit kini menjadi primadona ekonomi masyarakat Belitung Timur. Pendapatan masyarakat wilayah ini tidak lagi bergantung pada industri pertambangan saja.

Hal itu disampaikan Bupati Belitung Timur Burhanudin dalam sesi diskusi bersama media bertemakan 'Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian' di Belitung Timur, Bangka Belitung. Ia mengatakan saat ini sawit menjadi salah satu sektor yang dimanfaatkan secara masif oleh masyarakatnya.

"Belitung Timur itu sebenarnya hidupnya dari tambang. Tapi sawit sekarang ini menjadi primadona. Sawit menjadi pemacu ekonomi masyarakat sekarang," ungkap Burhanudin, dikutip Rabu (28/8/2024).

"Bahkan kami sudah menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat melalui program kemitraan untuk memanfaatkan tanaman sawit di pekarangan rumah," tambahnya.

Saat ini tercatat total luas perkebunan sawit di Kabupaten Belitung Timur mencapai 62.064,67 Ha. Jumlah tersebut sudah mencakup perkebunan swasta (49.682,64 Ha), plasma atau kemitraan (6.519,38 Ha), dan rakyat (5.862,65 Ha).

Adapun produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur mencapai 1.019.051,75 ton. Sementara untuk produksi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah berjumlah 203.810,35 ton.

1 2
