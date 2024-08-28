Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertagas Pasok Gas ke Indocement (INTP)

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:11 WIB
Pertagas Pasok Gas ke Indocement (INTP)
Pertagas Pasok Gas ke Indocement (Foto: Dokumentasi Pertagas)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas) memasok kebutuhan gas ke PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) serta sektor industri dan kelistrikan di Jawa Barat dari Lapangan Citarik yang dikelola PT Pertamina EP.

Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso mengatakan, melalui kerja sama dengan Pertamina EP, Pertagas akan memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit listrik, serta produksi semen putih milik Indocement yang dialirkan dari Lapangan Citarik melalui pipa transmisi Pertagas.

“Penandatanganan PJBG dengan PEP, diharapkan dapat memacu Pertagas untuk memperluas jangkauan pasar,” kata Gamal di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia menambahkan, pemanfaatan sumber pasokan domestik dari Citarik ke Jawa Barat ditujukan untuk kebutuhan pabrik semen putih, industri, dan kelistrikan. Langkah konkret yang dilakukan tersebut juga sebagai wujud sinergi Pertamina Group untuk memberikan mutual benefit pada kedua perusahaan.

Pertagas sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Strategis dengan PT Pertamina EP (PEP) untuk pembelian gas dari Lapangan Citarik yang dilaksanakan pada gelaran IOG Supply Chain & National Capacity Summit 2024 (IOG SCM Summit) di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

PJBG yang ditandatangani Gamal Imam Santoso, selaku Direktur Utama Pertamina Gas, dan Wisnu Hindadari, selaku Direktur Utama Pertamina EP disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kedua perusahaan untuk mendukung kebutuhan energi nasional dan memastikan keberlanjutan pasokan gas di wilayah strategis.

Penandatanganan PJBG Pertagas dengan PEP juga mencerminkan sinergi yang erat antara perusahaan energi terkemuka di Indonesia dan regulator, dalam rangka memajukan industri energi dan meningkatkan keandalan pasokan energi bagi sektor industri dan kelistrikan di Jawa Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/278/3142060/pertagas-VDGA_large.jpg
Ditopang Gas hingga Pipa BBM, Pertagas Raup Laba Rp3,6 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141442/gas_bumi-r31s_large.jpg
RI Punya Banyak Lapangan Gas di Indonesia Timur, Infrastruktur Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141165/perjanjian_jual_beli_gas-LO58_large.jpg
Disinggung Prabowo, PJBG Diteken demi Pasokan Gas Industri dan Kelistrikan di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131332/pertagas-Sop8_large.jpg
Dukung Swasembada Energi, Ini Kata Dirut Pertagas soal Peringkat dari Fitch Ratings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124643/penyaluran_gas-MI9B_large.jpg
Intip Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Energi Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117049/pertagas-J4Qn_large.jpg
Ini Jurus Percepat Capai Swasembada Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement