HOME FINANCE HOT ISSUE

Gojek-Grab Makin Tekan Driver Ojol

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:29 WIB
Gojek-Grab Makin Tekan Driver Ojol
Ribuan Driver Ojol Bakal Demo di Istana Merdeka. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) mengaku kian tertekan oleh perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. Oleh karena itu, para ojek online dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar aksi di Istana Merdeka, besok.

Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono berharap perusahaan aplikasi dapat menghormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi daring.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi," ucap Igun, dikutip dari Antara, Rabu (28/8/2024).

Igun mengatakan, para driver akan berangkat dari kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan.

"Esok beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan kepada perusahaan maupun pemerintah. Rencananya, aksi dari massa ojol dan kurir yang menamakan diri Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia ini diikuti 500-1.000 orang.

"Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan jam 12.00 WIB dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan," jelas Igun.

