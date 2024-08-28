Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

MNC Land Club Resmi Diluncurkan, Jadi Pebisnis Properti dengan Bonus dan Fasilitas Melimpah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:09 WIB
MNC Land Club Resmi Diluncurkan, Jadi Pebisnis Properti dengan Bonus dan Fasilitas Melimpah
MNC Land Luncurkan MNC Land Club. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) meluncurkan MNC Land Club guna menjaring individu-individu terbaik yang berkeinginan maupun berpengalaman menjadi pebisnis properti. MNC Land Club diharapkan menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik.

Direktur Sales and Marketing MNC Land Natalia Cecilia Tanudjaja menjelaskan, MNC Land Club diprakarsai agar pebisnis properti dapat ikut terlibat dalam penjualan properti MNC.

Setiap pebisnis yang terdaftar sebagai member MNC Land Club, akan mendapatkan kesempatan sekaligus fasilitas guna memaksimalkan penjualan properti dan pelayanannya.

"Kami mengundang kepada semua individu, baik yang berada di dunia properti maupun tidak, agar bisa sukses bersama MNC Land Club. Kita akan menjual produk-produk MNC Land yang variasinya sangat banyak," jelas Natalia selepas acara peluncuran, Rabu (28/8/2024).

Natalia melanjutkan, para member MNC Land Club akan mendapatkan benefit seperti komisi, bonus tambahan dan fasilitas yang menunjang penjualan properti MNC Land.

"Keuntungan menjadi member MNC Land Club, tentu saja mereka akan mendapatkan benefit yaitu komisi, plus bonus-bonus seperti liburan ke luar negeri," terang Natalia.

"Tak lupa, para member juga diberikan fasilitas yakni kita sediakan ruang kantor dan juga kartu nama sehingga mereka dapat menjadi sales yang unggul," sambung Natalia.

Halaman:
1 2
