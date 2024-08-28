Ternyata Segini Gaji Fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi

JAKARTA - Ternyata segini gaji fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi. Adapun, namanya dibahas warganet dikarenakan akan segera melawan Timnas Indonesia.

Adapun Indonesia dan Arab Saudi akan berlaga atchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Tentunya beberapa penasaran dengan sosok Roberto Mancini dan gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi cukup besar. Berdasarkan kabar La Gazzetta dello Sport melaporkan pada hari Minggu bahwa kontrak Mancini di Arab Saudi akan disertai dengan gaji tahunan sebesar USD27 juta atau sekitar Rp432 miliar.

Sementara itu Roberto Mancini disinyalir telah menyiapkan strategi ganas untuk mempermalukan Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

BACA JUGA: Segini Gaji Bek Timnas Indonesia Justin Hubner di Klub Inggris Wolverhampton Wanderers

Persiapan matang memang wajib dilakukan Roberto Mancini agar tidak terjatuh ke lubang yang sama. Sekadar diketahui, semenjak dipegang Roberto Mancini, performa The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- tak bisa dibilang bagus.