Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji Fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |07:38 WIB
Ternyata Segini Gaji Fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi
Ternyata sgeini gaji fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi. Adapun, namanya dibahas warganet dikarenakan akan segera melawan Timnas Indonesia.

Adapun Indonesia dan Arab Saudi akan berlaga atchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Tentunya beberapa penasaran dengan sosok Roberto Mancini dan gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi cukup besar. Berdasarkan kabar La Gazzetta dello Sport melaporkan pada hari Minggu bahwa kontrak Mancini di Arab Saudi akan disertai dengan gaji tahunan sebesar USD27 juta atau sekitar Rp432 miliar.

Sementara itu Roberto Mancini disinyalir telah menyiapkan strategi ganas untuk mempermalukan Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Persiapan matang memang wajib dilakukan Roberto Mancini agar tidak terjatuh ke lubang yang sama. Sekadar diketahui, semenjak dipegang Roberto Mancini, performa The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- tak bisa dibilang bagus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157//giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025//fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024//fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012//alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092//thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188104//timnas_indonesia_u_22-hZWm_large.jpg
Klasemen Sementara Grup C SEA Games 2025 Kelar Myanmar U-22 vs Filipina U-22: Timnas Indonesia U-22 Posisi Kedua!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement