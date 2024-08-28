Adu Penghasilan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, Siapa yang Paling Tajir?

JAKARTA - Adu penghasilan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, siapa yang paling tajir?. Keduanya merupakan pasangan suami dan istri dengan beragam lini bisnis yang banyak.

Beberapa warganet pun penasaran mengenai penghasilan Raffi Ahma dan Nagita Slavina. Terlebih, keduanya merupakan selebritas papan atas Indonesia.

Berikut adu penghasilan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, siapa yang paling tajir?

- Raffi Ahmad

Dalam hal ini kekayaan bersih Raffi tercatat mencapai triliunan. Dikabarkan ia memiliki penghasilan mencapai Rp2,9 triliun hanya dari media sosial.

Pemeriksaan lebih lanjut oleh Net Worth Spot menyebutkan bahwa pendapatan tahunan Raffi bisa menembus angka Rp1,16 triliun.

Sedangkan pada pernyataan Forbes 2022, harta kekayaan Raffi Ahmad diketahui bernilai sekitar USD2 juta - USD3,5 juta. Jika dikonversi ke rupiah, jumlah tersebut kurang lebih bernilai antara Rp28,9 miliar - Rp50,6 miliar.