Jokowi Tak Ingin PNS Buru-Buru Pindah ke IKN

JAKARTA – Presiden Jokowi tak ingin PNS terburu-buru pindah ke IKN Nusantara. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda.

Azwar menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta tak mau terburu-buru perpindahan ASN ke IKN. Karena, katanya, Jokowi meminta untuk disempurnakan terlebih dahulu perkantoran hingga sistem digital di IKN.

"Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun arahan pak presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya," kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," tambahnya.