Erick Thohir Singgung Kesehatan Mental Karyawan BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutamakan kesehatan mental karyawan BUMN di seluruh Indonesia.

Erick Thohir melalui Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menekankan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesejahteraan karyawan untuk bisa terus berjuang di setiap tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja.

"Sebelum jatuh lebih jauh dibutuhkan kebangkitan dan pemulihan agar tidak terpuruk habis. Banyak pegawai yang mengambil satu kesempatan dan melepas kesempatan lain tanpa mengetahui potensi dan keinginan mereka, sehingga ketika gagal mereka terpuruk dan depresi," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Komitmen Erick Thohir soal kesehatan mental karyawan BUMN diwujudkan melalui pelaksanaan roadshow acara 1.000 Manusia Bercerita yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Tujuan dari roadshow ini adalah untuk mengajak peserta memahami lebih dalam tentang emosi diri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja.

"Pak Menteri melalui kegiatan 1.000 Manusia Bercerita ini berharap agar karyawan BUMN dapat mengespresikan emosi dan mengulik jati diri untuk dapat memilih dan memastikan setiap kesempatan yang diambil," ujar Arya.

Kesehatan mental bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh.

"Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mendorong dialog terbuka dan mendukung karyawan dalam mengatasi tantangan emosional dan kebingungan yang mungkin mereka hadapi," ujarnya.