Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Pekerja Terabaikan, PP Kesehatan Diminta Direvisi

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:01 WIB
Nasib Pekerja Terabaikan, PP Kesehatan Diminta Direvisi
PP Kesehatan Diminta Direvisi. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan pelaku usaha, pekerja, petani, hingga masyarakat. Aturan ini dinilai melupakan nasib tenaga kerja.

Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara menilai aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.

“Bahkan dari cukai rokok itu saja, sekian persennya pun masuk dalam anggaran kesehatan. Justru hal ini tidak dipertimbangkan. Inikan menjadi ironis,” kata Dewi, Rabu (4/9/2024).

Menurut Dewi, fakta ini makin menguatkan anggapan bahwa peraturan yang diterbitkan ini justru berjalan dengan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak berbagai pihak. Padahal sedari awal, semangat dan prinsip pembentukan beleid sepatutnya menegaskan bahwa pengawasan ketat pun harus disertai berbagai pertimbangan dari berbagai kalangan dan sektor.

Dirinya juga belum melihat bagaimana sistem pengawasan yang akan dilakukan pemerintah terkait beleid yang dikeluarkan. Karena jika tidak dilakukan, ia melihat adanya risiko tinggi terhadap penyalahgunaan, seperti marak munculnya rokok-rokok ilegal yang justru akan merugikan.

"Ada risiko yang lebih besar jika masyarakat mulai beralih ke perdagangan rokok ilegal. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3114006/efisiensi_anggaran-Givk_large.jpg
Strategi Kementerian Hadapi Efisiensi Anggaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/320/3110960/menteri_kesehatan-SbzP_large.png
Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025 dengan Anggaran Rp4,7 Triliun, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061200/biaya-kesehatan-diprediksi-tembus-rp417-1-triliun-imbas-polusi-udara-kgL8CZmsZW.jpg
Biaya Kesehatan Diprediksi Tembus Rp417,1 Triliun Imbas Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061107/dikeluhkan-industri-hingga-ritel-pp-kesehatan-harus-libatkan-kemendag-dan-kemenperin-LTAxb0FXlD.jpg
Dikeluhkan Industri hingga Ritel, PP Kesehatan Harus Libatkan Kemendag dan Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866497/daftar-10-kementerian-lembaga-dengan-anggaran-terbesar-di-rapbn-2024-01Y7xkscRl.jpg
Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/320/2838750/dokter-tirta-soroti-anggaran-kesehatan-begini-kata-stafsus-sri-mulyani-0ZJ6LqCOzJ.jpg
Dokter Tirta Soroti Anggaran Kesehatan, Begini Kata Stafsus Sri Mulyani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement